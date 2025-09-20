Они проходили в республике 17-20 сентября

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2025" завершились в Киргизии. Об этом сообщили в Минобороны республики.

В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, личный состав национальных воинских контингентов участников учения, военнослужащие гарнизона Балычки, члены их семей.

"Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия", - приводит министерство слова Тердикбаева.

Учения проходили в три этапа. На первом этапе были отработаны вопросы действий подразделений КСБР ЦАР при введении высших степеней боевой готовности, а также осуществлена перегруппировка в район проведения учений. На втором этапе подразделения занимались подготовкой организации боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. На третьем этапе подразделения отрабатывали вопросы ведения боевых действий по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований и восстановления положения по линии государственной границе.

Учения ОДКБ проходили в республике 17-20 сентября на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" ВС КР города Балыкчи и на участке акватории озера Иссык-Куль. В них приняли участие воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общая численность участников составила около 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, беспилотников и боевых катеров.