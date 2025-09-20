Премьер-министр сообщил, что в течение года и семи месяцев на границе стран ни один военнослужащий не погиб и не получил ранение

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря тому, что между Ереваном и Баку установился мир. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на седьмом съезде партии "Гражданский договор". Трансляции ведут местные телеканалы.

"Армения перешла в совершенно новый этап своей истории благодаря тому, что между Арменией и Азербайджаном установился мир. 8 августа - кульминация долгого процесса. <…> В течение года и семи месяцев на армяно-азербайджанской границе ни один военнослужащий не погиб и не получил ранение. Это мир", - заявил армянский премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.