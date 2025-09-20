Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии рекомендовал Европейскому союзу в этом вопросе последовать примеру США

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием признать движение "Антифа" террористической организацией по примеру США.

"Я настоятельно рекомендую Европейскому союзу последовать примеру [США], внести движение "Антифа" в список террористических организаций и ввести необходимые ограничительные меры в отношении связанных с ними групп лиц", - сказал он в интервью агентству MTI.

Сийярто добавил, что "в вопросе такой важности необходимо координировать свои действия с Соединенными Штатами".

17 сентября президент США Дональд Трамп объявил о признании движения террористической организацией. Движение "Антифа" в США не является единой, централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений всех антифашистов.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении страны признать движение "Антифа" террористическим.