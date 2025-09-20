Ситуацию в секторе Газа министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован назвала "абсолютно шокирующей"

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Реем Алабали-Радован заявила, что правительство Германии планирует предоставить экстренную помощь Палестинской администрации для предотвращения финансового краха.

"Палестинские территории переживают переломный момент, который определит, останется ли вообще хоть что-то, достойное признания в будущем. Во время моей поездки туда мне стало совершенно ясно, что Палестинская администрация находится на грани финансового краха, поскольку правительство Израиля не перечисляет налоговые поступления с мая. Мы в правительстве Германии едины во мнении относительно того, что мы хотим инициировать экстренную финансовую помощь Палестинской администрации", - сказала Алабали-Радован в интервью газете Der Tagesspiegel.

По ее словам, этот вопрос обсуждается, в том числе с международными партнерами Германии. Ситуацию в секторе Газа министр назвала "абсолютно шокирующей".

"В свете неприемлемого текущего наступления на Газу мы ведем диалог о сложившейся ситуации. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложения. Эти предложения серьезно рассматриваются правительством ФРГ", - подчеркнула Алабали-Радован.

Она напомнила, что правительство Германии привержено решению палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

"Я надеюсь, что конференция в Нью-Йорке укажет путь к дальнейшему развитию этого процесса", - резюмировала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины - независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.