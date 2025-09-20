Бербок: конференция по Палестине в ООН может усилить давление на Израиль

Председатель Генеральной Ассамблеи организации назвала важным шагом призывы к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, поддержанные 142 государствами

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что конференция по вопросу признания Палестины, которая состоится в рамках ГА ООН в Нью-Йорке, может усилить давление на правительство Израиля относительно ситуации в Газе.

Многие страны, как отметила Бербок в интервью радиостанции Deutschlandfunk, дадут ясно понять, что не приемлют "неоднократные нарушения международного права, например, отказ израильского правительства пропускать гуманитарную помощь в Газу, а также неоднократные нападения на гражданские объекты".

"Это еще не конец нынешней ситуации", - подчеркнула она. Однако если международное сообщество не отвернется, а продолжит оказывать давление и действовать сообща, как считает Бербок, "кое-чего можно добиться".

Бербок указала, что одного признания государственности Палестины недостаточно.

"Мир отнюдь не так прост", - заметила она. Председатель ГА ООН назвала важным шагом призывы к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, поддержанные на прошлой неделе 142 государствами - членами ООН. Она выступила за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины - независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.