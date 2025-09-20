ФРГ должна проводить разумную политику, серьезно относиться к проблемам людей и предлагать решения, указал Маркус Зедер

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер назвал бесполезным возможный запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Запрет партии не принес бы никакой пользы ", - сказал Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны проводить разумную политику, серьезно относиться к проблемам людей и предлагать решения. В борьбе за первое место в Германии блок ХДС/ХСС должен оставаться впереди", - подчеркнул он.

АдГ, по некоторым опросам, лидирует в рейтинге популярности политических сил ФРГ, опережая блок ХДС/ХСС, входящий в правящую в Германии коалицию.

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.