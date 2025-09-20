Мексиканские службы миграционного контроля обращают внимание на людей, которые потенциально могут попытаться проникнуть на территорию США, указал Эдуардо Вильегас Мехиас

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество отказов во въезде в Мексику для граждан РФ увеличилось, заявил посол республики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК.

"Обеспокоенность США по поводу миграционных проблем вызвала определенную реакцию, направленную на то, чтобы службы миграционного контроля Мексики обращали внимание на людей, которые потенциально могут попытаться проникнуть на территорию США", - пояснил дипломат.

По его словам, число отказов россиянам во въезде увеличилось примерно на 5%. При этом он отметил, что с отказами стали чаще сталкиваться граждане не только России, а также других стран. "Для сравнения: для некоторых стран Латинской Америки речь идет о 8-9%. Если говорить о некоторых странах Кавказа, количество отказов во въезде может достигать 20%", - добавил посол.

При этом, по его словам, рост числа отказов происходит на фоне сокращения числа людей, посещающих Мексику.