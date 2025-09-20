Выезда из республики в двух пунктах пропуска ожидает около 1 050 грузовиков, указали в Государственном таможенном комитете

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный таможенный комитет Белоруссии предупредил водителей грузовых транспортных средств, следующих в Литву, что литовская сторона практически не оформляет фуры на границе.

"На сайте таможенной службы Литвы опубликована информация о проведении сегодня с 08:00 до 20:00 плановых работ по техническому обслуживанию инфраструктуры. В связи с этим литовские контролирующие органы перешли на бумажное оформление грузов. Обращаем внимание, что в настоящее время литовская сторона практически не оформляет грузовые транспортные средства", - говорится в сообщении белорусского ведомства.

По его данным, с 09:00 литовские контролирующие службы приняли на въезд в Литву лишь один грузовик из пункта пропуска "Бенякони", в обратном направлении - 11. Аналогичная ситуация на сопредельной стороне пункта пропуска "Каменный Лог". Здесь с 09:00 в Литву удалось въехать двум транспортным средствам, на белорусскую территорию - 15 фурам.

"За последние сутки литовской стороной оформлено около 20% от возможного количества как на въезд в нашу страну, так и на выезд из Беларуси. Сейчас выезда из Беларуси в двух пунктах пропуска ожидает около 1 050 грузовиков", - уточнили в Государственном таможенном комитете.