В Берлине проходит демонстрация против развития газовой инфраструктуры

Участники акции призвали власти страны активнее участвовать в защите климата

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек в Берлине принимают участие в демонстрации, организованной движением в защиту климата Fridays For Future. Экоактивисты протестуют против планов правительства ФРГ строительства новых газовых электростанций и освоения газовых месторождений, передает корреспондент ТАСС.

Манифестация под лозунгом "Exit Gas, enter Future" ("Отказ от газа, вход в будущее") началась в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в одном из парков в центральном районе Берлина. В сквере у Инвалиденштрассе установили специальную сцену для выступления активистов. С нее выступающие раскритиковали правительство ФРГ за планы развития газовой инфраструктуры и отказа от поддержки расширения использования возобновляемых источников энергии. Строительство новых газовых электростанций и освоение газовых месторождений у острова Боркум в Северном море экоактивисты называют "осенью разрушения климата".

Участники акции также призвали власти активнее участвовать в защите климата. После этого демонстранты отправились маршем по центральным улицам Берлина. Среди присутствующих люди самых разных возрастных групп: от детей и молодежи до лиц пожилого возраста. В руках участники держат плакаты и транспаранты с надписями в поддержку защиты климата. Многие призывают к отказу от ископаемого топлива и активизации усилий по защите окружающей среды.

По данным организаторов, для участия в демонстрации зарегистрировались 1,5 тыс. человек. На вопрос о числе активистов представитель местных правоохранительных органов сообщил корреспонденту ТАСС, что точные цифры появятся только вечером. Демонстрация проходит мирно, безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции.

Ожидается, что акции Fridays For Future пройдут во многих других городах Германии, среди которых Штутгарт, Фрайбург, Гамбург, Кёльн, Бремен и Дрезден. В целом организаторы призвали к проведению аналогичных манифестаций в 70 городах ФРГ. Поводами для всемирного протеста, который, по данным "Fridays for Future", в эти дни охватывает 100 стран, являются предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы правительства ФРГ о смене курса в энергетической политике.

Движение Fridays For Future было основано шведской активисткой Гретой Тунберг. В Германии оно пользуется большой популярностью. Тунберг стала известна после того, как, будучи школьницей, в августе 2018 года вышла на акцию протеста возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Ее действия легли в основу общественного движения Fridays for Future.