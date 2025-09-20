Собравшиеся также просят о создании военной администрации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа активистов в Одессе обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой создать в городе военную администрацию. Об этом сообщает украинский "24 канал".

По мнению собравшихся, мэр города Геннадий Труханов не справляется со своими обязанностями и "разжигает пророссийские настроения". Также участники акции обвинили мэра в "пренебрежении к военным ВСУ, коррупционных схемах с бронированием и бездействии в вопросах обороны и безопасности города".

Ранее бывший депутат Верховной рады Александр Черненко сообщил, что офис Зеленского планирует внести предложение ограничить количество каденций для городских глав - максимум две за всю жизнь. Черненко отметил, что эта инициатива, в частности, ударит по мэру Одессы Геннадию Труханову, который высказывался против усилившихся на Украине процессов переписывания истории и массового сноса памятников.