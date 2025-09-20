Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что всемирная организация "абсолютно ничего" не сделала для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом расскажет ему о ходе боевых действий в секторе Газа и дальнейших планах еврейского государства по усилению давлению на палестинский анклав. Об этом сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

"Премьер-министр Нетаньяху расскажет президенту [Трампу] о наших действиях и о нашем намерении усилить давление, чтобы вернуть всех заложников", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Постоянный представитель Израиля также утверждал, что ООН "абсолютно ничего" не сделала для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Дипломат заявил, что еврейское государство "не хочет продолжения этой войны", но "для ее завершения намерено убедиться, что ХАМАС больше не обладает властью в секторе Газа".

16 сентября Нетаньяху сообщил, что через две недели планирует встретиться с Трампом в Белом доме.