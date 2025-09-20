По мнению республиканца от штата Луизиана, демократическая партия выдвигает невыполнимые требования

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Демократическая партия США добивается временного прекращения работы федерального правительства (шатдаун), что будет иметь катастрофические последствия для страны. Уверенность в этом выразил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Похоже, что они намерены попытаться добиться приостановки работы правительства. Шатдаун демократов будет катастрофой для страны", - отметил законодатель в эфире телеканала Fox News, говоря о демократах в Конгрессе. По мнению Джонсона, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия законопроекта о продолжении финансирования работы правительства.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по упомянутому законопроекту.

Сенат Конгресса США 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.