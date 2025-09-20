Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек в 80 городах Германии приняли участие в демонстрациях против планов правительства ФРГ по расширению газовой инфраструктуры. Об этом пишет агентство DPA.

Экоактивисты призывали к немедленной остановке всех новых газовых проектов в Германии, например, освоения газовых месторождений у острова Боркум в Северном море в районе национального парка Ваттовое море. Демонстранты выступали за то, чтобы власти активнее участвовали в защите климата. "В то время как климатический кризис уничтожает средства к существованию во всем мире, правительство ФРГ его еще больше разжигает", - утверждали организаторы акций.

© Кристина Зоркина/ ТАСС

Инициатором демонстраций выступило движение в защиту климата Fridays For Future. По его данным, в Берлине на улицы вышли 4,3 тыс. человек, в Гамбурге - 5 тыс. человек. В свою очередь полиция сообщила о 3 тыс. демонстрантов в Берлине и 2,5 тыс. в Гамбурге. В Мюнхене правоохранители сообщили о порядка 1,5 тыс. человек, принявших участие в демонстрации.

Правящая в ФРГ коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ планирует построить газовые электростанции мощностью до 20 гигаватт к 2030 году. Они должны стать частью программы постепенного отказа от угля, когда возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос на электроэнергию, например, в периоды отсутствия солнца и ветра.

Поводами для всемирного протеста, который, по данным Fridays For Future, в эти дни охватывает 100 стран, являются предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, а также планы правительства ФРГ по смене курса в энергетической политике.

Движение Fridays For Future было основано шведской активисткой Гретой Тунберг. В Германии оно пользуется большой популярностью. Тунберг стала известна после того, как, будучи школьницей, в августе 2018 года вышла на акцию протеста возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Ее действия легли в основу общественного движения Fridays For Future.