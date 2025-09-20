Надпись появилась на табло в окне поезда, когда он остановился в Яремче Ивано-Франковской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украинская полиция проводит проверку после того, как на табло поезда, следовавшего из Киева в Рахов Закарпатской области, появилась надпись "Слава России". Об этом ведомство сообщило в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Следователи осмотрели место происшествия, изъяли планшет, с которого осуществляется программирование данного электронного табло", - указано в сообщении.

Надпись появилась на табло в окне поезда, когда он остановился в Яремче Ивано-Франковской области.