Партия премьера в ходе седьмого съезда приняла декларацию, предусматривающую активизацию усилий по евроинтеграции в случае победы на парламентских выборах 2026 года

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по предварительным результатам подсчета голосов, переизбран на пост главы правящей партии "Гражданский договор". Об этом сообщает агентство "Арменпресс".

В субботу 20 сентября в Ереване прошел седьмой съезд партии. В ходе мероприятия была принята декларация, предусматривающая активизацию усилий по евроинтеграции в случае победы на парламентских выборах 2026 года.

В числе приоритетов декларации - "установление Четвертой Республики Армения как предстоящей стратегической задачи". Пашинян отметил, что для достижения этой цели партия планирует на очередных парламентских выборах обратиться к народу с просьбой продлить мандат управления республикой еще на пять лет. В декларации в качестве следующего шага отмечается, что запланировано начало процесса принятия новой конституции через всенародный референдум.