Дроны запустили формирования, связанные с правительственными войсками, сообщил телеканал со ссылкой на военного представителя СДС

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Командование курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) сообщило 20 сентября о гибели семи мирных жителей в ходе атаки беспилотников в окрестностях Алеппо. Об этом сообщил телеканал Sham TV со ссылкой на заявление военного представителя СДС.

В нем указывается, что дроны, атаковавшие селение Умм-Тина в районе Дейр-Хафер, были запущены формированиями, связанными с правительственными войсками. После атаки по району был открыт огонь из артиллерийских орудий, в результате еще четверо человек получили ранения. Сведений о потерях в рядах курдских бойцов не приводится.

"В ответ на вероломное нападение курдские отряды нанесли точечные удары по огневым рубежам противника", - отмечается в тексте.

Боестолкновения между курдами и армейскими подразделениями на севере Сирии произошли 11 сентября после обстрела отрядами СДС поселков Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир к востоку от Алеппо. Погибли два мирных жителя и еще трое получили ранения.

10 марта президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под руководство новой администрации в Дамаске.