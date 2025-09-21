Румынский музей получил €5,7 млн за украденные в Нидерландах ценности

Указанная сумма, согласно закону, будет передана в госбюджет Румынии, а в случае обнаружения и возвращения украденных ценностей владельцу она будет возвращена компании, название которой не уточняется

БУХАРЕСТ, 21 сентября. /ТАСС/. Румыния получила страховую компенсацию размером в €5,7 млн за кражу экспонатов румынской выставки в одном из музеев Нидерландов. Об этом сообщило министерство культуры республики.

"Национальный музей истории подтвердил, что полная сумма, согласно страховому полису, соответственно, €5,7 млн была переведена страховой компанией в соответствии с контрактом между сторонами", - говорится в сообщении.

Указанная сумма, согласно закону, будет передана в госбюджет Румынии, а в случае обнаружения и возвращения украденных ценностей владельцу она будет возвращена компании, название которой не уточняется.

Министр культуры Андраш Деметр высказался за совершенствование порядка временного вывоза на выставки за рубежом предметов, принадлежащих национальному культурному достоянию Румынии, чтобы уменьшить риск повторения подобных инцидентов.

25 января из исторического Музея Дренте в Ассене (Нидерланды), где проходила выставка "Дакия! Королевство золота и серебра", организованная в сотрудничестве с Национальным музеем истории Румынии, были похищены ценные румынские экспонаты. При помощи взрывчатки грабители проломили стену и проникли в музей, откуда забрали четыре предмета: золотой шлем (V-IV века до н. э.) и три золотых дакийских браслета (вторая половина I века до н. э.). Все похищенные артефакты принадлежат коллекциям Национального музея истории Румынии.