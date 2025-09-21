Президент Турции также сообщил, что в США планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 25 сентября обсудить с американским лидером Дональдом Трампом вопросы экономического и оборонного сотрудничества, а также ситуацию в регионе. Об этом он сказал журналистам в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

"25 сентября мы прибудем в Вашингтон на встречу с моим уважаемым другом господином Трампом. Мы обсудим вопросы, способствующие укреплению нашего двустороннего сотрудничества, в частности торговлю, инвестиции и оборонную промышленность. Региональные вопросы, конечно же, будут в центре нашего внимания. Важность наших тесных консультаций и координации как друзей и союзников становится все более очевидной с каждым днем. Мы ранее выражали поддержку видению Трампа по вопросам глобального мира и его усилиям по достижению этих целей", - сказал Эрдоган.

По его словам, на нем и Трампе как лидерах "лежит огромная ответственность за поддержание мира в [ближневосточном] регионе, укрепление стабильности и прекращение конфликтов".

Эрдоган также сообщил, что в ходе поездки в США планирует "встретиться с многочисленными главами государств и правительств, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем".

"На встрече по Газе, которая состоится с участием президента США, мы обсудим с лидерами наших братских стран совместные шаги по прекращению кровопролития в Газе. Во время моего пребывания в Нью-Йорке я также встречусь с представителями турецкой, американской и других общин, а также с турецкими и американскими деловыми кругами", - добавил Эрдоган.