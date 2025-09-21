Глава МИД Израиля обсудил с венгерским коллегой сектор Газа

Гидеон Саар также высоко оценил решение объявить "Антифа" террористической организацией

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто ситуацию в секторе Газа и возможность признания движения "Антифа" террористической организацией.

"Поговорил с Сийярто. Я высоко оценил решение Венгрии объявить "Антифа" террористической организацией. Я также проинформировал его о ситуации в секторе Газа", - заявил Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

По его словам, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подтвердил, что Будапешт "на фоне попыток навредить Израилю в ЕС <...> продолжит поддерживать Израиль".

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) это ценим", - добавил Саар.

Ранее Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас с требованием признать движение "Антифа" террористической организацией по примеру Вашингтона. 17 сентября президент США Дональд Трамп объявил о признании движения террористической организацией. Движение "Антифа" в США не является единой, централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений всех антифашистов. Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении страны признать движение "Антифа" террористическим.