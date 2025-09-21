Глава ЕК выступила за укрепление европейской опоры НАТО

При этом Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Европа не движется к третьей мировой войне

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Европа не движется к третьей мировой войне, однако выступила за укрепление европейской опоры НАТО на фоне недавних инцидентов с БПЛА.

"Нет, но мы живем в очень опасные времена", - сказала фон дел Ляйен в интервью газетам европейского альянса LENA, куда также входит издание Welt am Sonntag. Таким образом она ответила на вопрос, приближается ли Европа к третьей мировой войне.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно поэтому мы так решительно укрепляем нашу обороноспособность", - утверждала глава ЕК.

В то же время она заявила, что последние инциденты с БПЛА, в том числе в Польше, продемонстрировали необходимость "более сильной европейской опоры" НАТО.

"Инциденты, особенно в Польше, чрезвычайно серьезны. И хотя НАТО должна оставаться центром нашей коллективной обороны, нам также нужна гораздо более сильная европейская опора. Европа должна стать более самостоятельной и независимой в вопросах безопасности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также не ответила прямо на вопрос о сроках появления европейской армии.

"Государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска, от военной доктрины до развертывания и определения потребностей своих вооруженных сил. Мы не должны забывать, что 30 из 32 стран НАТО являются европейскими. Поэтому, укрепляя европейскую опору НАТО, мы также укрепляем военную мощь Европы и ее обороноспособность", - заключила председатель Еврокомиссии.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, вторгшихся в воздушное пространство страны. Они были идентифицированы как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.