21 сентября, 15:13,
обновлено 21 сентября, 15:34
Ближневосточный конфликт

Нетаньяху заявил о "некотором прогрессе" на переговорах с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP
Победа в Ливане над "Хезболлах" открыла возможности, о которых даже не мечтали, указал израильский премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о "некотором прогрессе" в ходе переговоров с новыми властями Сирии. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства, сообщила канцелярия премьера.

"Наша победа в Ливане над "Хезболлах" открыла возможности, о которых мы даже не мечтали, включая возможность мира с нашими северными соседями. Мы (Израиль - прим. ТАСС) ведем переговоры с сирийцами, есть некоторый прогресс", - заявил Нетаньяху.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что "эти переговоры [с Сирией], как и переговоры с Ливаном, были бы невозможны без наших (Израиля - прим. ТАСС) побед на северном и других фронтах". 

