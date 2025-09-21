Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в ГА ООН 23 сентября

Масуд Пезешкиан также выступит с речью

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетит в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мехди Санаи.

"Президент отправится в Нью-Йорк во вторник 1 мехра (соответствует 23 сентября по григорианскому календарю - прим. ТАСС) и выступит с речью в Организации Объединенных Наций в среду утром", - написал он в X.

По словам Санаи, у президента также запланированы встречи с главами других государств и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 27 сентября.