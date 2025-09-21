Стороны должны быть партнерами во взаимном развитии, указал Ли Цян

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай готов работать с США над решением возникающих вопросов в двусторонних отношениях на основе равенства и взаимного уважения. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"Китайская сторона вместе с американской стороной готова к взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы надеемся, что американская сторона будет двигаться навстречу китайской стороне, чтобы совместно продвигать двусторонние отношения по правильному пути развития. Китай и США должны быть партнерами во взаимном развитии, искренне относиться друг к другу, взаимно усиливать друг друга и помогать друг другу добиваться успехов. Китайская сторона готова вместе с американской стороной в духе равенства, уважения и взаимной выгоды посредством консультаций решать вопросы, вызывающие озабоченность каждой из сторон", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Ли Цян выразил уверенность в том, что сохранение стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений соответствует общим интересам двух стран и ожиданиям международного сообщества.

"Мы надеемся, что Конгресс США сыграет конструктивную роль в дружественных отношениях между двумя странами и общем развитии", - сказал он.