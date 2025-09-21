Совбез ООН 22 сентября проведет заседание из-за инцидента с МиГ-31

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна утверждает, что Россия "подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН"

ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное якобы имевшему место нарушению воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31, состоится 22 сентября. Об этом сообщил МИД Эстонии.

Глава МИД страны Маргус Цакхна утверждает, что Россия, постоянный член Совбеза, "подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН", поэтому необходимо провести обсуждение именно на заседании этого органа всемирной организации.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением эстонских воздушных границ. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.