По различным оценкам, в акции участвуют несколько сотен человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Марш протеста против втягивания Польши ее правительством в вооруженный конфликт между Украиной и Россией проходит в центре Варшавы. Его трансляция велась на странице лидера партии, организовавшей мероприятие, - "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Марш под лозунгом "Польша за мир" начался в 15:00 по местному времени (16:00 мск) на перекрестке имени Романа Дмовского, его участники проследовали до президентского дворца на улице Краковское предместье. По различным оценкам, в акции участвуют несколько сотен человек.

В ходе выступлений перед президентским дворцом активисты и политики "Конфедерации польской короны" подчеркивали, что правительство во главе с Дональдом Туском пытается вместе с "коалицией желающих" втянуть Польшу в боевые действия на Украине.

Отмечается, что акция проходит уже в четвертый раз, тематические мероприятия также проводятся и в других крупных польских городах.