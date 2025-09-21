Трамп: США не понравился инцидент с летевшими в Калининградскую область МиГ-31

В Минобороны РФ ранее заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил пресс-пулу Белого дома, что США негативно относятся к якобы имевшему место нарушению воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31.

"Да, нам это не нравится", - сказал он в ответ на вопрос, проинформировали ли его об инциденте "в Эстонии, с российскими истребителями".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением эстонских воздушных границ. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.