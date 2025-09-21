Временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа прибыл 21 сентября в Соединенные Штаты и примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить с ним перспективы двусторонних отношений. Об этом он сказал в беседе с репортером телеканала CBS News, выдержки из которой приводит газета Al Watan.

"Я встречусь с президентом Трампом и мы обсудим с ним восстановление двусторонних отношений, - отметил аш-Шараа. - Мы должны наладить хорошие и прямые отношения между США и Сирией". Он дал понять, что основным в ходе переговоров станет вопрос о полной отмене экономических санкций против Дамаска. По словам политика, "мир не должен более заставлять сирийцев страдать, они могут и должны нам помочь".

Временный глава сирийской администрации прибыл 21 сентября в Соединенные Штаты и примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Как передает телеканал Syria TV, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Как ожидается, во время визита помимо двусторонних встреч состоится официальное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.

24 сентября аш-Шараа выступит с речью с трибуны ГА ООН. Корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс на этой неделе сообщила, что "прорабатываются планы встречи" Трампа с сирийским лидером на полях сессии.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии.