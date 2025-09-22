Призывы к денуклеаризации равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус закреплен в основном законе страны, подчеркнул Ким Чен Ын

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика не откажется от ядерного оружия. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают [на него]", - сказал Ким Чен Ын. По его словам, призывы к денуклеаризации Пхеньяна равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус КНДР закреплен в основном законе страны.

"Разве можем мы совершить антиконституционный акт? С чего бы нам пойти на денуклеаризацию?" - заявил Ким Чен Ын. "Снимете санкции? Еще чего!" - сказал председатель государственных дел. Он также напомнил о концепции денуклеаризации из трех этапов новой южнокорейской администрации, которая состоит из заморозки ядерной программы, сокращения арсеналов и полного отказа. "Недавно они выдвинули идею некой поэтапной денуклеаризации, тем самым своими руками разрушив основания для диалога с нами", - считает Ким Чен Ын.

"Мы не откажемся от ядерного оружия", - подчеркнул лидер КНДР.

19 сентября советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак сказал, что Республика Корея готова предложить КНДР снятие части санкций в обмен на денуклеаризацию в ходе переговоров.