По словам лидера КНДР, его страна и Республика Корея на мировой арене в последние десятилетия "фактически выступали как два отдельных государства"

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не собирается вести диалог с Республикой Корея. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию по поводу отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними совместных дел", - сказал Ким Чен Ын на очередной сессии Верховного народного собрания КНДР.

По его словам, КНДР и Республика Корея на мировой арене в последние десятилетия "фактически выступали как два [отдельных] государства". Ким Чен Ын напомнил, что КНДР и Республика Корея вступили в ООН в 1991 году.

"Наше решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство не было внезапным, оно не было принято вчера или сегодня. В этом нет ничего нового. Это всего лишь признание фактов", - отметил Ким Чен Ын.