Глава КНДР подчеркнул, что страны стали несовместимыми политически и о воссоединении не может быть и речи

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не станет добиваться объединения с Республикой Корея. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что смена администраций в Республике Корея не отменяет ее стремления "добиться краха системы и государственной власти" в КНДР. "Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна", - считает Ким Чен Ын.

"Как несовместимы вода и огонь, так же несовместимы самостоятельная политика и изменническая политика преклонения перед сильными державами", - отметил лидер КНДР. "Объединение двух разных и прямо противоположных сущностей невозможно без исчезновения одной из них", - заключает он.

"В объединении совершенно нет необходимости", - добавил Ким Чен Ын. "Разве есть в истории пример, когда настолько враждебные государства объединялись?" - сказал лидер народной республики. "Зачем нам такое объединение, если один [из двух] исчезнет?" - рассуждает Ким Чен Ын.

"Мы закрепим на уровне закона, что мы с Республикой Корея - разные и что мы представляем собой два разных государства, которые не могут объединиться", - указал председатель государственных дел.