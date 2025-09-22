Лидер КНДР предупредил, что в случае провала сдерживания возможен моментальный ответ на угрозы в регионе

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР ухудшается до предела, но народная республика чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря собственным ядерным силам. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ситуация в сфере безопасности ухудшилась до нижней точки, но степень безопасности нашего государства поддерживается на небывало высоком уровне. Со временем напряженность растет, фитиль тлеет дальше, но индекс безопасности и [способности] предотвратить войну напротив возрастает", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, ядерные силы КНДР могут ответить "на любые внешние вызовы в сфере безопасности, а их возможности по сдерживанию достаточны и полностью функционируют". "У наших врагов нет средств, чтобы остановить нашу абсолютную мощь, и никогда не будет", - считает Ким Чен Ын. "Мы готовы ко всему", - добавил он.

"Наши средства сдерживания войны сейчас задействованы, я надеюсь, что их первоочередная задача будет выполнена. Если она будет провалена, то [силы сдерживания] приступят к задаче №2", - сказал Ким Чен Ын. "Если будет активирована задача №2, это будет означать, что военная инфраструктура Республики Корея и их союзников в прилегающем регионе будет разрушена в одно мгновение. Я совершенно не желаю такого опасного развития событий", - подчеркнул лидер КНДР.

Южнокорейские СМИ предполагают, что под "задачей №1" подразумевается сдерживание войны, под "задачей №2" - использование ядерного оружия.