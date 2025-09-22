Пекин делает все, чтобы укреплять, а не разрушать систему торговых маршрутов, пишет издание

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай развивает грузовые маршруты в Арктическом регионе для сохранения устойчивых поставок товаров и не пытается обеспечить себе доминирование на международных судоходных путях. Об этом пишут авторы газеты Global Times.

"Отличительная черта усилий Китая в области арктического судоходства - это стремление не к доминированию, а к развитию, которое может принести мировой торговле большую стабильность, устойчивость и справедливость", - подчеркивается в редакционной статье издания.

В ней уточняется, что Пекин делает все возможное, чтобы укреплять, а не контролировать и разрушать глобальную систему торговых маршрутов и цепочек поставок. "Новый путь в Европу - это не эксклюзивная магистраль, а возможность сформировать новые связи, поделиться знаниями и поддержать развитие регионов, которые в противном случае могли бы остаться на периферии глобального роста", - пишут авторы.

Они отмечают, что видение Китая, стремящегося к развитию грузовых маршрутов через Арктику, опирается на идею, что экономическая взаимозависимость "может быть источником силы, а не уязвимости". "Будущее Арктики создается множеством рук, и ранний вклад Китая, основанный на принципах взаимного уважения и устойчивого развития - обнадеживающий прецедент. Этот новый проход - не просто короткий путь для грузов. Благодаря открытости, сотрудничеству и общему видению он может предоставить решения для некоторых из самых сложных мировых проблем", - говорится в материале.

Авторы статьи обращают внимание, что активные меры КНР по развитию арктического морского пути не сводятся исключительно к созданию альтернативного маршрута из Восточной Азии в Европу. "Они воплощают философию, основанную на сотрудничестве, взаимной выгоде и устойчивости - принципах, которые становятся все более важными в мире, где торговля может оказаться уязвимой в связи с потрясениями, вызванными геополитической и экономической неопределенностью", - пишут они.

Арктический маршрут в статье назван "стратегически важным решением" на фоне региональной нестабильности и усиливающейся борьбы за ресурсы, в результате чего традиционные пути через Суэцкий канал и Малаккский пролив оказываются подвержены определенным рискам. "Экономическая выгода от нового маршрута через Арктику очевидна: позволяя судам идти в обход перегруженных и иногда нестабильных регионов, он может сократить время транзита между китайскими и европейскими портами до двух недель. Это напрямую связано со снижением транспортных расходов, сокращением потребления топлива, а также большей гибкостью при реагировании экспортеров и импортеров на рыночный спрос", - подчеркивается в статье.