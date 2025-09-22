Киев собирается обеспечить им поддержку на фоне законопроекта Варшавы об условиях соцвыплат иностранным гражданам и помощи украинцам, согласно которому неработающие иностранцы лишатся доступа к соцпособиям

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские власти готовятся предоставить жилье и другую поддержку гражданам, которые вернутся из Польши после решения Варшавы отменить выплаты неработающим украинцам. Об этом сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

"Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки - временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства. Также важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, украинцам в Польше "непросто".

Верещук сообщила о подготовке таких мер после того, как Сейм (нижняя палата польского парламента) Польши 12 сентября принял законопроект об условиях социальных выплат иностранным гражданам и помощи гражданам Украины, согласно которому неработающие иностранцы лишатся доступа к соцпособиям.

Еще 25 августа президент республики Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. В связи с этим польский МВД подготовил законопроект о прекращении выплаты пособий на детей ("800 плюс") для неработающих иностранцев, а также о помощи гражданам Украины.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года, его действие продлевалось несколько раз. Специальный статус для украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года, до того же дня Варшава обязуется оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. С июля 2024 года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий. Так, пособия на детей могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах.