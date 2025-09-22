Глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро отметил, что ограничительные меры будут приняты в ближайшее время

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. 19-й пакет санкций Евросоюза против России, который планируется принять в скором времени, согласован с США. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США", - сказал министр.

По его словам, новый пакет будет принят в ближайшее время.

19 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков. При этом еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать ограничения на покупку нефти из РФ, как того требовал президент США Дональд Трамп.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете "Известия", что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.