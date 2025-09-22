Том Баррак отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть план в отношении сектора Газа

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Катара принимали на своей территории руководство палестинского движения ХАМАС, как ранее и членов афганского движения "Талибан", по просьбе администрации Соединенных Штатов. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Том Баррак.

"Катар принимал ХАМАС и "Талибан" по просьбе Соединенных Штатов", - подтвердил Баррак, слова которого привел телеканал Sky News Arabia.

Комментируя обстановку вокруг сектора Газа, спецпредставитель США указал, что, по его убеждению, у президента США Дональда Трампа "имеется план в отношении сектора [Газа] и нынешней ситуации необходимо положить конец".

Вместе с тем Баррак считает, что "[временное] перемирие [между ХАМАС и Израилем] не принесет успеха". По словам спецпредставителя США, премьер-министра Израиля Биньямина "Нетаньяху не заботят ни границы, ни красные линии и он [Нетаньяху] сделает все что угодно и где угодно, если посчитает, что Израилю угрожают".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности.