По информации израильских военных, Ияд Абу Юсуф принимал участие во вторжении в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации заместителя командующего военно-морской полиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"ВВС Израиля точечным ударом по центральным лагерям [в секторе Газа] уничтожили заместителя командующего военно-морской полиции ХАМАС Ияда Абу Юсуфа", - говорится в заявлении. По информации израильских военных, Юсуф "принимал участие во вторжении в Израиль и жестокой резне, устроенной ХАМАС 7 октября [2023 года]". Кроме того, ликвидированный "во время боевых действий в секторе Газа планировал засады на израильских военнослужащих и участвовал в обеспечении безопасности активов террористической организации", добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе назвали ликвидацию Юсуфа "значительным ударом по возможностям военно-морской полиции ХАМАС, которая занимается сбором разведданных об израильских войсках и контролем морского пространства для военного крыла террористической организации".