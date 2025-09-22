По словам польского премьера, это разрушает имидж и всю историю усилий израильского государства по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал преступлением действия Израиля в секторе Газа.

"Преступления надо называть своими именами. Для убийства детей, для морения голодом нет никакого оправдания", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"То, что происходит [в секторе Газа], - абсолютно неприемлемо. Это разрушает имидж и всю историю усилий государства Израиль [по борьбе с терроризмом]", - добавил он. Туск подчеркнул, что Варшава всегда поддерживала борьбу Израиля с терроризмом, однако нынешние действия властей ближневосточной страны "сводят на нет усилия международного сообщества".

Израиль с октября 2023 года проводит в секторе Газа военную операцию, в результате которой погибли более 65,2 тыс. человек, пострадали свыше 166 тыс. мирных жителей. 21 сентября о признании палестинской государственности объявили главы правительств Австралии, Великобритании и Канады. Позднее это сделал глава МИД Португалии. Польша признала Государство Палестина в 1988 году.