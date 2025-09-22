Более 60 палестинцев погибли из-за действий израильских сил в Газе за сутки

Минздрав указывает, что многие жертвы атак израильской армии до сих пор находятся под завалами, а бригады скорой помощи не имеют возможности добраться до разрушенных зданий из-за постоянных обстрелов

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Более 60 мирных жителей погибли в палестинском секторе Газа в результате действий израильской армии за прошедшие 24 часа. Такие данные представило министерство здравоохранения анклава.

"За минувшие сутки в госпитали Газы доставлены тела 61 палестинца, погибшего при бомбардировках и обстрелах израильскими силами различных районов сектора", - указывается в заявлении Минздрава. За то же время ранения получили 220 арабов, отметило ведомство. Министерство указывает, что многие жертвы атак израильской армии до сих пор находятся под завалами, а бригады скорой помощи не имеют возможности добраться до разрушенных зданий из-за постоянных обстрелов.

По сведениям Минздрава, в общей сложности с начала военной операции Израиля в Газе в октябре 2023 года до сегодняшнего дня в анклаве были убиты 65 344 палестинца, ранения получили 166 795 арабов. Отмечается, что за этот же период медики зафиксировали 2 523 смерти от голода или хронического недоедания среди населения сектора.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.