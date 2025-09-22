Axios: Нетаньяху хочет получить от Трампа согласие на аннексию Западного берега

По данным портала, в настоящее время Вашингтон против оккупации, так как она могла бы нанести ущерб Авраамовым соглашениям

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет получить от президента США Дональда Трампа разрешение на оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на прошлой неделе в ходе встречи в Иерусалиме Нетаньяху сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что рассматривает различные варианты захвата территории, на которой функционирует Палестинская национальная администрация (ПНА).

По соглашению 1993 года Западный берег реки Иордан разделен на три зоны. Под полным контролем ПНА находится зона А, занимающая 17,2% территории. В зоне B (23,8%) Палестина имеет политический, но не военный контроль. Наибольшая часть - зона C (59% территории) - под полным политическим и военным контролем Израиля.

Как отмечает портал, в израильском правительстве предлагают Нетаньяху оккупировать зону C. По словам источников Axios в американских правящих кругах, в настоящее время Белый дом против аннексии, так как, по его мнению, она могла бы нанести ущерб Авраамовым соглашениям, которые Трамп считает одним из главных достижений своего первого президентского срока. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в мае утверждал, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут вскоре присоединиться к Авраамовым соглашениям. Ранее Трамп допускал, что Саудовская Аравия может подписать эти соглашения к концу 2025 года.

В июле израильский парламент принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Хотя документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран, включая Бахрейн, Египет, Индонезию, Иорданию, Катар, Нигерию, ОАЭ, Палестину, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили этот шаг как нарушение норм международного права. В июле агентство Reuters сообщало, что в качестве ответного шага на действия европейских государств Израиль рассматривает аннексию Западного берега.

В сентябре министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, по совместительству отвечающий в Минобороны страны за поселенческую деятельность на палестинских территориях, представил план аннексии 82% Западного берега реки Иордан.