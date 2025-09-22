Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отметил, что стране необходима помощь союзников по НАТО

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Польша не обладает возможностью самостоятельно защитить себя от гипотетической "атаки беспилотников". С такой оценкой выступил глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.

"Мы не полностью готовы к тому, чтобы защищаться от - особенно массового <...> - вторжения воздушных судов вражеского государства", - признался Ценцкевич в эфире радиостанции Radio Zet. "Без поддержки союзников [по НАТО] мы не в состоянии обеспечить себе эти возможности, даже временно", - добавил он.

Ранее польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом TVP Info, заявил, что Польша не готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, без достижения солидарной позиции всех союзников по НАТО.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. Согласно заявлениям Минобороны Польши, польские военные совместно с союзниками по НАТО сбили от трех до шести беспилотников, которые, по утверждению Варшавы, представляли непосредственную угрозу. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".