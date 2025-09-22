Вашингтон и Пекин должны способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами, заявил глава ведомства республики Дун Цзюнь

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать каналы взаимодействия по военной линии и конкретными действиями продвигать здоровые отношения между двумя странами и армиями. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на встрече с председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

"Обе стороны должны поддерживать рабочими каналы общения и взаимодействия по военной линии, конкретными действиями способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами и двумя армиями", - цитирует министра агентство Синьхуа.

По словам Дун Цзюня, китайская армия готова совместно с ВС США выстраивать отношения, основанные на равенстве, уважении, мирном сосуществовании, стабильности и позитивном развитии. "В то же время она будет решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - заявил глава китайского оборонного ведомства.