В центре Бейрута отставные военные перекрыли улицы

Они добиваются индексации пенсий

БЕЙРУТ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотни отставных военных и жандармов провели митинг в центре ливанской столицы, добиваясь индексации пенсий и социальных пособий. Как сообщил корреспондент ТАСС, в рамках акции протеста ее участники перекрыли проезды в центральную часть города, что отложило на несколько часов заседание правительства Ливана, посвященное утверждению госбюджета на 2026 год.

Один из координаторов акции полковник ливанской армии Сами Рамах заявил ТАСС, что отставники, представляющие все регионы Ливана, "недовольны проектом бюджета, поскольку он не предусматривает в достаточной мере увеличения пенсий и социальных выплат".

Премьер-министр Наваф Салам принял делегацию демонстрантов, которую возглавил бывший командующий силами специального назначения ВС Ливана генерал Шамиль Роккуз. Во встрече приняли участие министры обороны, внутренних дел и финансов, пообещавшие поддержать требования отставников об индексации пенсий и социальных пособий.

"Генерал Роккуз призвал нас переместиться на площадь Пляс де Мартир и освободить проезды по центральным улицам, - рассказал собеседник. - Он объявил нам итоги переговоров с властями, отметив, что наши законные требования будут постепенно учтены". По его словам, на первом этапе уже в сентябре отставникам будут выплачено по два пособия для компенсации последствий инфляции.

Акции протеста провели 22 сентября в Бейруте также профсоюзы инженеров и учителей средних школ.

В 2024 году по уровню инфляции (45,2%) Ливан из-за острого социально-экономического кризиса оказался на втором месте в мире после Аргентины, которая лидировала с показателем 211%. В феврале было сформировано новое правительство технократов, его возглавил бывший председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Премьер добивается проведения в декабре крупной инвестиционной конференции по реконструкции Ливана. Всемирный банк (ВБ) оценивает потребности Ливана в послевоенном восстановлении в $11 млрд.