Ранее Эстонию никогда не посещало одновременно столько глав иностранных государств

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Главы 12 государств Евросоюза встретятся в период с 9 по 10 октября в Таллине в формате Группы Аррайолуш для обсуждения растущей роли искусственного интеллекта (ИИ) в мире и вопросов международной безопасности. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на пресс-службу президента Эстонии Алара Кариса.

Как отмечается, помимо главы балтийской республики, в мероприятии примут участие президенты Австрии, Болгарии, Италии, Греции, Латвии, Польши, Португалии, Германии, Словакии, Словении и Финляндии. В пресс-службе Кариса указали, что ранее Эстонию никогда не посещало одновременно столько глав иностранных государств.

Группа Аррайолуш - формат неофициальных встреч, который проводится на высшем уровне с 2003 года. В мероприятиях принимают участие главы государств, которые, соблюдая конституцию своих стран, не принимают участия в заседаниях Европейского совета. Название формата идет от португальского города Аррайолуш, где президенты провели свою первую встречу.