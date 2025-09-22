В штаб-квартире ООН усилили меры безопасности из-за недели высокого уровня

Близлежащие улицы перекрыли, дежурят усиленные отряды полиции, установили металлические и бетонные ограждения

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в штаб-квартире ООН и окрестностях в преддверии недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Близлежащие к штаб-квартире улицы перекрыты, дежурят усиленные отряды полиции, установлены металлические и бетонные ограждения. При входе в ООН открыли дополнительные пропускные пункты для журналистов и членов делегаций, которых досматривают металлоискателями. Представителей СМИ проверяют в том числе кинологи. Перемещение журналистов в штаб-квартире и на ее территории ограничено.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Основным событием 80-й сессии, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября. Кроме того, в ходе сессии состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.