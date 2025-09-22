Постоянный представитель страны в ООН Дэвид Ламетти заявил, что Оттава придерживается такой позиции уже много лет

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Правительству Канады, чтобы признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом, нужно получить соответствующие доказательства. Об этом заявил новый постоянный представитель страны в ООН Дэвид Ламетти, который с 2019 по 2023 год занимал пост министра юстиции североамериканской страны.

По его словам, для признания геноцидом действий какой-либо стороны Оттаве необходимо получить "все доказательства". "Именно так мы действовали в других случаях, когда признавали [какие-либо действия] геноцидом, - сказал Ламетти телеканалу СВС. - Канада придерживается такой позиции уже много лет, мы считаем ее правильной".

Ламетти попросили прокомментировать сообщение о том, что международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле опубликовала доклад, в котором, помимо прочего, обвинила израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху, президента страны Ицхака Герцога, а также бывшего министра обороны Йоава Галанта в подстрекательстве к совершению геноцида в отношении палестинского народа.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека (СПЧ) ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права, а также прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.