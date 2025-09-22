В Газе вышли из строя еще две больницы и медцентр после ударов Израиля

В двух из этих учреждений оказывали услуги, недоступные в других медицинских заведениях анклава

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Детская больница "Ар-Рантиси", офтальмологическая клиника и центр по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, расположенные в городе Газа в одноименном палестинском анклаве, выведены из строя в результате обстрелов со стороны израильских ВС. Об этом сообщил Минздрав Газы в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что в "Ар-Рантиси" и в офтальмологической клинике оказывались медицинские услуги, недоступные в других учреждениях анклава.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции был заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. На следующий день Минздрав сектора информировал о том, что вечером 16 сентября верхние этажи "Ар-Рантиси" были атакованы израильской армией трижды с интервалами в несколько минут. Отмечалось, что в этой больнице проходили лечение дети с онкологическими заболеваниями, болезнями почек, органов дыхания и пищеварения, в том числе навороженные.

18 августа катарский телеканал Al Jazeera информировал, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу из-за боевых действий: из порядка 40 продолжали функционировать только 15, многие из них лишь частично.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 166 тыс. получили ранения, еще 440 местных жителей, в том числе 147 детей, умерли от голода.