Президент Аргентины заявлял, что наложит вето на любой законопроект, который ставит под угрозу сохранение профицита бюджета

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал одобренный парламентом закон об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере помощи инвалидам и сразу же приостановил его действие. Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике.

"Исполнительной власти надлежит опубликовать закон № 27.793, который, однако, в силу положений пятой статьи закона № 24.629 приостановлен в исполнении до тех пор, пока Конгресс не определит источники его финансирования и не внесет в государственный бюджет ассигнования, необходимые для покрытия предусмотренных самим законом расходов", - говорится в тексте.

Вместе с тем правительство выделило дополнительные средства на финансирование услуг, необходимых людям с инвалидностью, что среди прочего предполагал принятый парламентом закон.

Инициатива была одобрена Конгрессом в июле, однако Милей наложил на нее вето. 4 сентября парламент Аргентины преодолел его.

Президент Аргентины неоднократно заявлял, что наложит вето на любой законопроект, который ставит под угрозу сохранение профицита бюджета. Ранее он уже отклонял принятые парламентом инициативы по повышению пенсий и финансирования вузов.