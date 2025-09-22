Прямая конфронтация между альянсом и РФ равносильна очень серьезному риску начала войны, указал глава МИД Венгрии

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Призывы ряда стран НАТО более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим", - сказал министр.