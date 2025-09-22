По данным газеты, на совещании высокого уровня в Пентагоне чиновников стран Балтии обвинили в том, что их оппозиция по РФ имеет идеологическую подоплеку

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Часть сотрудников администрации президента США Дональда Трампа считает опасной агрессивную позицию стран Балтии в отношении России, жалуясь на то, что подобный подход начинает оказывать все большее влияние на европейскую внешнюю политику. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

"Под поверхностью существует настоящая напряженность между администрацией Трампа и их союзниками в странах Балтии, - говорится в статье. - В Вашингтоне я слышал жалобы на "эстонизацию" европейской внешней политики - отсылка к тому обстоятельству, что глава европейской дипломатии Кая Каллас - бывший премьер-министр Эстонии. Среди части администрации Трампа прибалтийские страны рассматриваются как опасно агрессивные в их отношении к [президенту РФ Владимиру] Путину".

Как замечает обозреватель, на недавнем совещании высокого уровня в Пентагоне чиновники стран Балтии были обвинены в том, что их оппозиция России имеет идеологическую подоплеку.

Как говорится в статье, недоверие между США и странами Балтии взаимное, так как последние не считают, что администрация Трампа находится на их стороне.

При этом, как замечает Рахман, хотя европейские страны и более последовательны в поддержке своих восточных союзников, они "очень нервно относятся к идее воевать с Россией без США на их стороне".