Майк Уолтц заявил, что американская администрация потратила огромное количество времени и усилий для разрешения украинского кризиса

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта.

"Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Уолтц добавил, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом "потратила огромное количество времени и усилий" для разрешения украинского кризиса и ожидает, что "Россия будет искать пути к деэскалации конфликта".